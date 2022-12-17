Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти

Один из раненых во время ракетных обстрелов Кривого Рога скончался в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление врачей в комментарии "Суспильному".

По словам медиков, мужчину доставили в операционную. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

В медицинском заведении находятся еще трое пострадавших в результате ракетного удара.

"Еще один раненый – в отделении политравмы в состоянии средней тяжести. Две женщины – в отделении челюстно-лицевой хирургии. Все прооперированы", - отметили медики.

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