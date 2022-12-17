Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти
3 2313
Один из раненых во время ракетных обстрелов Кривого Рога скончался в больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление врачей в комментарии "Суспильному".
По словам медиков, мужчину доставили в операционную. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.
В медицинском заведении находятся еще трое пострадавших в результате ракетного удара.
"Еще один раненый – в отделении политравмы в состоянии средней тяжести. Две женщины – в отделении челюстно-лицевой хирургии. Все прооперированы", - отметили медики.