Закон о медиа дополнят еще двумя нормами: о деятельности во время выборов и рекламе. У Нацсовета будут полномочия наказывать СМИ, - "слуга народа" Кравчук

Медийная реформа в Украине нуждается в принятии норм о равном доступе политиков к медиа во время выборов и изменений в закон о рекламе.

Об этом заявила заместитель главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, эти две важные нормы позволят окончательно завершить медийную реформу.

"Мы готовим отдельный законопроект к регистрации. Я думаю, что в ближайшие дни это будет сделано. Он касается равного доступа политиков к медиа во время выборов. Эти правила также не обновлялись с 2009 года. А вот полномочия наказывать медиа у Нацсовета будут, потому что Европа говорит, что нужен независимый сильный регулятор, не разводящий руками и жалующийся, что "тупо нет полномочий", а может вмешаться в этот процесс и наложить штрафы", - заявила депутат.

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Она отметила, что на время выборов в Украине политические партии привыкли либо "в серую" договариваться с медиа о поддержке, либо как-то давить на них, либо договариваться с владельцами медиа, но в таком случае никакая редакционная политика не может считаться независимой.

Кравчук также добавила, что еще одно важное дополнение закона о медиа, которое нужно проголосовать, – это изменения в закон о рекламе.

"Это также часть соответствующей директивы ЕС и касается она того, что украинцы потребляют порой под видом немаркированной рекламы, так называемого "продакт плейсмента". Предлагаются и другие современные нормы, что и будет финальным дополнением к закону о медиа", - заявила она.

Депутат выразила убеждение, что после принятия всех этих норм Украина получит зеленый свет относительно медийной реформы от Евросоюза.