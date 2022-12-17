Администрация Байдена просит Конгресс США предоставить Украине еще $38 млрд, - Салливан
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Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс предоставить Украине еще $38 млрд.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.
По словам Салливана, администрация Байдена делает все, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.
Для этого в Конгресс был направлен запрос о предоставлении $38 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.
"Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в наилучшей возможной позиции на поле боя, если и когда дипломатия созреет – за столом переговоров", – заявил советник Белого дома.