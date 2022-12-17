Россияне стремятся получить контроль над белорусским ОПК, - Центр национального сопротивления

Кремль работает над большим использованием ресурсов Республики Беларусь в войне против Украины. А также стремится полностью контролировать оборонно-промышленный комплекс страны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы продолжать вести активные боевые действия на территории Украины, РФ уже перевела свой оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу. Российские власти планируют увеличить гособоронзаказ в 2023 году и увеличивают нагрузку на свой ОПК. Также стало известно о планах РФ открыть на территории страны собственное производство иранских беспилотников типа Shahed-136. Однако этого Путину не хватает", - говорится в сообщении

По данным белорусского подполья, в рамках деятельности "Союзного государства" с Республикой Беларусь россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК. В частности, эта тема была одной из тех, которые обсуждал министр обороны РФ Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря.

В то же время, возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске, которая планируется на 19 декабря.

Путин продолжает давить на Лукашенко ради полноценного втягивания военных Беларуси в войну в Украине. Сейчас такой шаг маловероятен. Белорусская армия продолжает обслуживать российские войска, которые дислоцируются в Беларуси. Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки по контролю над ОПК страны во время переговоров с Путиным.

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