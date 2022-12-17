У Путина много проблем из-за войны, но сейчас его власти это не угрожает, - глава ЦРУ Бернс
Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
"Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика получила долгосрочный ущерб. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается", – сказал Бернс.
Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения во многом путинская война оказалась неудачной для России.
"Я думаю, что репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, похоже, тоже все больше беспокоит цена войны", – сказал директор ЦРУ.
Он напомнил о том, что после объявления в России частичной мобилизации из страны сбежало больше россиян призывного возраста, чем Путин смог собрать и отправить на фронт.
"Поэтому у него тоже много проблем", – заявил Бернс.
Однако он отметил, что все это пока не представляет угрозы власти Путина.
"По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим", – объяснил директор ЦРУ.
В то же время Бернс заявил, что в России постепенно растет беспокойство по поводу войны, накопления ущерба для российской экономики и будущего россиян, и со временем оно проявится.