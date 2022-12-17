У Путина много проблем из-за войны, но сейчас его власти это не угрожает, - глава ЦРУ Бернс

Война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным против Украины, со стратегической точки зрения неудачна для России, но пока не угрожает власти Путина.

Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика получила долгосрочный ущерб. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается", – сказал Бернс.

Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения во многом путинская война оказалась неудачной для России.

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"Я думаю, что репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, похоже, тоже все больше беспокоит цена войны", – сказал директор ЦРУ.

Он напомнил о том, что после объявления в России частичной мобилизации из страны сбежало больше россиян призывного возраста, чем Путин смог собрать и отправить на фронт.

"Поэтому у него тоже много проблем", – заявил Бернс.

Однако он отметил, что все это пока не представляет угрозы власти Путина.

"По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим", – объяснил директор ЦРУ.

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В то же время Бернс заявил, что в России постепенно растет беспокойство по поводу войны, накопления ущерба для российской экономики и будущего россиян, и со временем оно проявится.