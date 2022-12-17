Пока не видим формирования ударных групп для нового наступления войск РФ, - ГУР

Пока в ГУР не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.

Об этом заявил спикер главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нет, по состоянию на данный момент мы этого не видим (формирование ударных групп для нового наступления. – Ред.) и не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если такая угроза будет, мы будем владеть такой информацией. По состоянию на данный момент в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению", - отметил Юсов.

Он также отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.

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