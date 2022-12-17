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Пока не видим формирования ударных групп для нового наступления войск РФ, - ГУР

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Пока не видим формирования ударных групп для нового наступления войск РФ, - ГУР
Пока в ГУР не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.

Об этом заявил спикер главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нет, по состоянию на данный момент мы этого не видим (формирование ударных групп для нового наступления. – Ред.) и не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если такая угроза будет, мы будем владеть такой информацией. По состоянию на данный момент в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению", - отметил Юсов.

Он также отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.

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Топ комментарии

  • Николай Нестор Нагорняк
    Наразі не бачимо формування ударних груп для нового наступу військ РФ, - ГУР.

    Ось це НАРАЗІ! Без того НАРАЗІ неможливе жодне повідомлення?

    Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення.

    Україна мешкає...

    Покоління, яке купляло дипломи вже на роботі...
  • Sergei Serenkin
    Перед войной генералы тоже говорили - нет ударной группировки.

    Кто-то из них отетил за свои слова ?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вірю в ЗСУ...
    бо вже не знаєшь в кого вагоміші аргументи про можливий наступ чи поки що ні...
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