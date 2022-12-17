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Россия получила новую партию "Шахедов", - ГУР

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Россия получила новую партию "Шахедов", - ГУР
Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed благодаря новой партии, но использует их более бережно.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "Шахедов" она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "Шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение", - сообщил Юсов.

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Относительно баллистических ракет иранского производства Юсов отметил, что разведке известно о предварительных договоренностях РФ с Ираном и чрезвычайных усилиях, которые агрессор прилагает, чтобы получить эти ракеты.

В то же время, по данным ГУР, по состоянию на данный момент Россия их еще не получила.

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  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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