Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное в начале войны
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Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное при комплектовании бригад теробороны. Однако военные просят не приносить его самостоятельно.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Важное сообщение от администрации воинской части А7053.
Военные просят херсонцев добровольно сдать оружие, полученное при комплектовании Херсонской бригады теробороны.
Чтобы сообщить о местах хранения оружия и боеприпасов, необходимо явиться в Херсонский РТЦК и СП (бывший городской военный комиссариат).
Самостоятельно приносить оружие НЕ НУЖНО, чтобы не допускать конфликтных ситуаций с представителями правоохранительных органов, ВСУ и других формирований.
Добровольная передача оружия не предусматривает уголовную ответственность и гарантирует защиту прав и свобод граждан, а также безопасность жителей деоккупированных территорий", - говорится в сообщении.