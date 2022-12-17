Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное в начале войны

Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное при комплектовании бригад теробороны. Однако военные просят не приносить его самостоятельно.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Важное сообщение от администрации воинской части А7053.

Военные просят херсонцев добровольно сдать оружие, полученное при комплектовании Херсонской бригады теробороны.

Чтобы сообщить о местах хранения оружия и боеприпасов, необходимо явиться в Херсонский РТЦК и СП (бывший городской военный комиссариат).

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Самостоятельно приносить оружие НЕ НУЖНО, чтобы не допускать конфликтных ситуаций с представителями правоохранительных органов, ВСУ и других формирований.

Добровольная передача оружия не предусматривает уголовную ответственность и гарантирует защиту прав и свобод граждан, а также безопасность жителей деоккупированных территорий", - говорится в сообщении.