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Путин на встрече с Беннетом признал, что украинцы оказались крепче, чем ему рассказывали, - The New York Times

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Путин на встрече с Беннетом признал, что украинцы оказались крепче, чем ему рассказывали, - The New York Times
В марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российский диктатор Владимир Путин сказал, что украинцы оказались крепче, "чем мне говорили".

Об этом со ссылкой на двух людей, знакомых с содержанием разговора, сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Вероятно, это будет намного сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы большая страна, и у нас есть терпение", – сказал Путин.

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По словам источников издания, во время встречи с представителями США в прошлом месяце россияне хотели донести до президента Джо Байдена резкое послание: сколько бы российских солдат ни было убито или ранено на поле боя, Россия не отступит.

Один из членов НАТО, пишет издание, предупредил союзников, что Путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его предполагаемые потери на данный момент.

Топ комментарии

  • FT FT
    Значит нужно перевести войну на территорию рашки. Для начала ракетными ударами и дронами-камикадзе. Чтобы рашистам война не казалась какой то далекой а ее они могли видеть с окон своих домов
  • Вікторія Рокоча
    Українці готові змиритись з загибеллю 140 млн москалів...
  • Андрюха71
    Цензор,та хто такий путін '?
    Може пора перестати писати прізвище того уйобка з великої літери????
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