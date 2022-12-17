Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году, - Шольц

Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.

Об этом в интервью изданию Süddeutsche Zeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шольц заверил, что Германия является одним из сильнейших сторонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные установки Gepard и новейшие системы ПВО Iris-T.

Читайте также: Чтобы остановить войну в Украине, нужно говорить с Путиным, - Шольц

"Во всем этом мы придерживаемся трех четких принципов: во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей; во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией; в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики. И он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что подавляющее большинство немцев считает это правильным", - сказал Шольц.