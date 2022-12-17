На рассмотрение СНБО подготовили секторальные санкции в отношении финансового сектора России и Беларуси

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям РФ и РБ.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжаем системную работу по усилению санкций. Сегодня МРГ поддержала предложения Национального банка Украины по секторальным санкциям против банковской системы государства-террориста. Пусть агрессор это считает нашим ответом за ракетные удары по критической инфраструктуре", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, являющаяся главой санкционной группы.

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Подчеркивается, что применение секторальных санкций к финансовому сектору РФ и РБ будет способствовать минимизации возможностей и/или рисков избегания примененных персональных санкций с привлечением других несанкционных лиц и будет мощным сигналом для иностранных стран относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики.

Также, согласно решению рабочей группы, после доработки и верификации в СНБО будут представлены предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.