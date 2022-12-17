Одна из стран НАТО допускает, что Путин готов потерять до 300 тысяч солдат, - The New York Times
Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Команда репортеров издания исследовала один из центральных вопросов войны в Украине: почему Россия так плохо справилась со своим вторжением.
Как утверждается в материале, в прошлом месяце российский чиновник заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что Россия не сдастся, независимо от того, сколько ее солдат будет убито или ранено.
"Люди, знающие господина Путина, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями и сокровищами столько, сколько потребуется, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели передать президенту Байдену суровое послание: независимо от того, сколько российских солдат будет убито или ранено на поле боя, Россия не будет сдаваться", - пишет издание.
"Один из членов НАТО предупреждает союзников, что Путин может согласиться на гибель или ранение до 300 000 российских военнослужащих – примерно втрое больше, чем вероятные потери на сегодняшний день", – сказано в публикации.
Издание отмечает, что с первых дней вторжения Путин приватно признавал, что война пошла не по плану.