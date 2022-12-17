Кабмин готовит назначение Еленского главой Госэтнополитики, - СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua.
Ожидается, что распоряжение о назначении будет опубликовано в понедельник.
Виктор Еленский – депутат VIII созыва от партии "Народный фронт", был советником премьер-министра Арсения Яценюка в 2014 году. Ученый, религиовед, доктор философских наук.
Напомним, предыдущего руководителя Госэтнополитики Елену Богдан Кабмин уволил 6 декабря из-за "ряда замечаний к ее работе".
Кроме того, Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести перевели в прямое подчинение КМУ – ранее Кабмин координировал ее деятельность через министра культуры и информационной политики.
Теперь все структурные подразделения областных и Киевской городской государственных (военных) администраций по вопросам этнополитики и свободы совести будут подотчетны и подконтрольны ГЭСС.