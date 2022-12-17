Китай беспокоят поражения России в Украине и ядерная риторика Кремля, - глава ЦРУ Бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что российское вторжение в Украину, особенно провал его первоначального плана и дальнейшая ядерная риторика, вызвали беспокойство у лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое пристальное внимание этой войне и плохим военным результатам России, как Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и других странах", - заявил директор Центрального разведывательного управления во время выступления по американскому телевидению.

По его словам, "было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине", поскольку за несколько недель до начала вторжения в Украину, президент России Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили "безграничную дружбу" .

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Однако, как отметил Бернс, границы этого партнерства проявились уже через несколько недель – Пекин не поставляет оружие в Россию для использования в войне против Украины.

"Оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные пределы, по крайней мере с точки зрения нежелания Си предоставлять Путну военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине", - заявил директор ЦРУ.

На вопрос, что больше всего беспокоит руководство Центрального разведывательного управления в этом конфликте, Бернс ответил, что это ядерная риторика Кремля. "Я считаю, что было очень опасное бряцание ядерным оружием, которым занимаются Путин и другие вокруг него", - сказал Бернс.

Он добавил, что встречался с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. По словам Бернса, Москва пытается запугать Запад, однако он настаивает, что в настоящее время американская разведка "не видит четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия".

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"Мы очень четко дали понять, президент очень четко дал понять россиянам, какие серьезные риски это будет иметь. Я считаю, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", – сказал Бернс.