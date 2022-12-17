ВСУ при помощи обороны Бахмута достигают двух главных целей, - Череватый

Украинские военные продолжают оборону Бахмута для того, чтобы добиться нескольких важных целей. В частности, они не дают россиянам выйти на оперативное пространство.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас под Бахмутом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе самого города, а также возле Клещеевки и Соледара. Враг направил на это направление значительное количество своей техники и живой силы. Ежесуточно они проводят штурмовые действия.

"Перед тем обычно накрывают наши позиции из всех видов ствольной артиллерии, реактивных системам залпового огня, танками по тем населенным пунктам, где они могут достать", - подчеркнул спикер.

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Представитель Восточной группировки войск говорит, что российские войска, если имеют возможность и позволяют погодные условия, продолжают наносить авиационные удары.

"Его главная задача - прорвать систему нашей обороны, найти слабые места. Выйти на оперативное пространство и пытаться и дальше идти на Славянск, Краматорск, захватить наш украинский Донбасс", - отметил Череватый.

Он подчеркнул, что ежедневным героизмом, слаженностью и мужностью украинские защитники не дают врагу осуществить его цели уже много месяцев.

"И, следовательно, тут две главных цели достигаются Вооруженными силами Украины: враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически-наступательную операцию и он терпит ежедневные огромные потери", - добавил спикер ОК "Схід".