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В течение 17 декабря электричество вернули 6 миллионам украинцев, - Зеленский

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В течение 17 декабря электричество вернули 6 миллионам украинцев, - Зеленский
Через день после массированного ракетного удара электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются большие проблемы с водоснабжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 17 декабря.

Он отметил: "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов. Конечно, очень много работы, чтобы стабилизировать систему.

Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть масштабные отключения. Это и Днепр и область, и Волынь, и Житомирщина и Закарпатье, это Франковщина, Одесса, Одесская область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и другие области".

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Топ комментарии

  • botoks
    дякую, шашличе !
  • Andrii Pushkarchuk
    Як ця морда вже остогидла.
  • Super Gut
    В Economist була озвучена куди більш важлива і куди вбивча інформація ніж та, яку озвучив Залужний. Цитую: "Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - ред.) генералом Олександром Сирським. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає." Під час війни вони хочуть замінити ефективного генерала тільки тому, що його підтримка в суспільстві їм не подобається. Ви просто вдумайтесь в це. На кону стоїть існування держави. Ефективний воєначальник не проявляє жодної політичної зацікавленості. Але вони готові принести його в жертву, принісши в жертву багато військових операцій, військову згуртованість, військову керованість, успішність військових дій і, зрештою, перемогу... заради рейтингів йбаного гундосного кугута.
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