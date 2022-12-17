В энергосистеме работают девять энергоблоков АЭС, работу одного ограничили, - "Энергоатом"

В энергосистеме Украины работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, работу одного из них ограничили на 600 МВт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"17 декабря по состоянию на 18:00 в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения вследствие вчерашних обстрелов", - говорится в сообщении.

В частности, в "Энергоатоме" напомнили, что еще шесть энергоблоков захваченной войсками РФ Запорожской атомной электростанции остановлены. Их включение блокируется врагом. Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины.

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