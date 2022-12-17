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В Беларуси впервые с весны заметили большую колонну медицинских машин армии РФ, - "Беларускі Гаюн"

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В Беларуси впервые с весны заметили большую колонну медицинских машин армии РФ, - "Беларускі Гаюн"
В сводке передвижения военной техники за 16 декабря мониторинговая группа зафиксировала колонну из 18 медицинских автобусов ПАЗ-3205 российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Автобусы были замечены в районе пересечения трасс М10 и Р124 в Добрушском районе Гомельской области. Сообщается, что это первое появление столь большой колонны медицинского спецтранспорта на Гомельщине со времени разгрома российской группировки войск на севере Украины весной 2022 года.

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Топ комментарии

  • Женя-Женя
    это плохо. В феврале кацы тоже разворачивали полевые госпитали перед вторжением....
  • Евгений Нагорный bb8f2047
    один мій знайомий з білоруссії спитав мене, в серпні, "нах Ви супротивляєтесь? Вам, що є різниця якою валютою користуватися?". це для мене стало ріперною означкою для ідентифікації білоруссів від сябров.
  • Женя-Женя
    его скоро погонят в составе кац. армии мочить хохлов. Ясно, что он не будет сопротивляться. Хотя где быть похороненому ему тоже без разницы.
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