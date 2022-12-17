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"В Киеве до обеда": The New York Times показал "график" оккупантов в начале вторжения. ДОКУМЕНТ

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"В Киеве до обеда": The New York Times показал "график" оккупантов в начале вторжения. ДОКУМЕНТ
Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину планировали дойти до Киева за 18 часов.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает издание, солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как они были отправлены в Украину. Один из российских военных, находившийся в Беларуси, рассказывает, что приказ был одновременно простым и очень оптимистичным - следовать за идущей впереди машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.

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При этом издание приводит расписание с подробным графиком движения российских войск, на котором можно заметить, что первые машины в колонне вышеупомянутого солдата должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем ему сказало командование.

В Киеве до обеда: The New York Times показал график оккупантов в начале вторжения 01

Расписание вторжения россиян (nytimes.com)

Оккупант рассказал, что график не был выполнен даже близко, поскольку массивная военная техника была настолько тяжелой, что колонна сразу увязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло больше суток.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Оманський план провалився. Український "народєц" виявився не із сцикливих, тому буратіно був вимушений імпровізувати нову роль - "боневтік".
  • Garry Dron 6973c752
    дЄрмак як почув що "колєги" пішли на Київ одразу кудись здристнув, залишивши вовочку розгрібати, вовочка мабуть сам хотів здриснути, але аеропорт був перекритий.
    Так народилась легенда поо патротичний БОНЕВТІК.
    А на насправда клікуха зеленського просто БОНЕДАЛИВТІКТИ
  • Анжей b106d7a9
    Ти ідіот? Ці тварини убили б пару мільйонів українців, знищили усе українське. І нашими ж руками захотіли б завоювати, ще пів Європи. От оце реальність, а не куйня, що ти написав.
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