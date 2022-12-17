"В Киеве до обеда": The New York Times показал "график" оккупантов в начале вторжения. ДОКУМЕНТ

Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину планировали дойти до Киева за 18 часов.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает издание, солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как они были отправлены в Украину. Один из российских военных, находившийся в Беларуси, рассказывает, что приказ был одновременно простым и очень оптимистичным - следовать за идущей впереди машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.

Читайте также: В Беларуси впервые с весны заметили большую колонну медицинских машин армии РФ, - "Беларускі Гаюн"

При этом издание приводит расписание с подробным графиком движения российских войск, на котором можно заметить, что первые машины в колонне вышеупомянутого солдата должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем ему сказало командование.

Расписание вторжения россиян (nytimes.com)

Оккупант рассказал, что график не был выполнен даже близко, поскольку массивная военная техника была настолько тяжелой, что колонна сразу увязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло больше суток.