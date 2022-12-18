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Власти российского Липецка разрешили митинг против войны в Буркина-Фасо, но за сутки до акции отозвали разрешение

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Власти российского Липецка разрешили митинг против войны в Буркина-Фасо, но за сутки до акции отозвали разрешение
Администрация Липецка отозвала ранее выданное разрешение на проведение 17 декабря на одной из городских площадей митинга против войны в Буркина-Фасо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Медуза, со ссылкой на местное издание "7×7".

Заявку на акцию под лозунгом "Мы за мир! Мы против войны в Буркина-Фассо!" (орфография сохранена) подавал местный житель Александр Григорьев.

Получив согласие мэрии, он написал в соцсетях: "Я приглашаю вас на митинг против войны. А где она проходит, это дело даже не десятое".

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Григорьев также добавил, что не против проведения митинга "Нет СВО!", но "при этом режиме нам приходится говорить на рабочем языке Эзопа".

Накануне акции Григорьев получил новое сообщение от властей о запрете митинга. Отказ в документе мотивировали тем, что заявитель "намеренно указал на недостоверную информацию о целях митинга".

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Ипать как все запутано. У больных кацапов в голове полова с боярышником **********.
  • igorpesec
    Очікуємо війни на території кацапини ісо.
  • izzabaru
    мітинг проти війни у Буркіна-Фасо Джерело: https://censor.net/ua/n3387682

    "Шо-то в мене буркіна-фасо зачухалась..."

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