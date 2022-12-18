Власти российского Липецка разрешили митинг против войны в Буркина-Фасо, но за сутки до акции отозвали разрешение

Администрация Липецка отозвала ранее выданное разрешение на проведение 17 декабря на одной из городских площадей митинга против войны в Буркина-Фасо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Медуза, со ссылкой на местное издание "7×7".

Заявку на акцию под лозунгом "Мы за мир! Мы против войны в Буркина-Фассо!" (орфография сохранена) подавал местный житель Александр Григорьев.

Получив согласие мэрии, он написал в соцсетях: "Я приглашаю вас на митинг против войны. А где она проходит, это дело даже не десятое".

Читайте также: Российский канал "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" при исполнении композиции группы "Гости из будущего". ВИДЕО

Григорьев также добавил, что не против проведения митинга "Нет СВО!", но "при этом режиме нам приходится говорить на рабочем языке Эзопа".

Накануне акции Григорьев получил новое сообщение от властей о запрете митинга. Отказ в документе мотивировали тем, что заявитель "намеренно указал на недостоверную информацию о целях митинга".

Читайте также: В инфопространстве РФ растет количество критики военных, Кремль ужесточает контроль, - ISW