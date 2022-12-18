Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее, - государственный предатель и экс-нардеп Царев

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп и экс-кандидат в президенты Олег Царев, поддерживавший вторжение РФ в Украину и судом заочно приговоренный к 12 годам заключения, признал провал российских планов захватить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Царев заявил в телефонном комментарии The New York Times

Он заявил: "Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее".

Царев отметил, что "был там" и "участвовал" во вторжении РФ, однако ему никогда не сообщали окончательные детали. Он также считает, что "российская армия не понимала", что украинцы будут сопротивляться, думая, что "все будет легко".

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Экс-нардеп заявил, что он будет счастлив, если боевые действия просто прекратятся на нынешних линиях фронта, поскольку с начала полномасштабного вторжения России не удалось захватить и удержать ни один областной центр.

"Армия, генералы, солдаты (оккупантов – ред.) не были готовы", - сказал Царев.

The New York Times отмечает, что американские официальные лица считают Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.