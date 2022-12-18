Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее, - государственный предатель и экс-нардеп Царев
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Царев заявил в телефонном комментарии The New York Times
Он заявил: "Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее".
Царев отметил, что "был там" и "участвовал" во вторжении РФ, однако ему никогда не сообщали окончательные детали. Он также считает, что "российская армия не понимала", что украинцы будут сопротивляться, думая, что "все будет легко".
Экс-нардеп заявил, что он будет счастлив, если боевые действия просто прекратятся на нынешних линиях фронта, поскольку с начала полномасштабного вторжения России не удалось захватить и удержать ни один областной центр.
"Армия, генералы, солдаты (оккупантов – ред.) не были готовы", - сказал Царев.
The New York Times отмечает, что американские официальные лица считают Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.