В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Однако недавно марионетка Кремля Денис Пушилин сделал заявление о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".
Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, отрицавшие причастность "ДНР" к боям под Бахмутом.
"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" - ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - указывают в отчете ISW.
Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара Путина" в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.