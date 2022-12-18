Новости • Агрессия России против Украины, Война

В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW

13 26231
В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. В этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Однако недавно марионетка Кремля Денис Пушилин сделал заявление о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".

Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, отрицавшие причастность "ДНР" к боям под Бахмутом.

"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" - ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - указывают в отчете ISW.

Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара Путина" в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.

Читайте также: Путин пытается отложить момент признания поражения России в войне против Украины, - ISW

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • arye z.
    "Війна любить перемогу і не любить тривалості."
    Сунь Цзи.
    Виходячи з цієї 2.000-літньої максими ловити путіну в Україні вже нема чого. Швидкість ведення війни він втратив, а позиційна війна, на яку перетворилося тупцювання під Бахмутом, перемогою закінчитися не може за визначенням і має два виходи - або відступити або потрапити до оточення.
    Щоправда, досвід Другої Світової показує, що вони вміють воювати не за канонами військової науки - у безнадійній ситуації гнати в атаку одну солдатську хвилю за хвилею і наступити по трупах своїх же.
  • 5 копійок
    Не кинуть і не повтікають. Позаду стоять заградзагони і розстріляють.
  • Валентина Саюн c856325a
    Записаний в кінці листопада.....що до цього робив? Аналізував в яку сторону податися? Розумний,а напиши звідки ідея про укріплення прийшла і чи хоч подумав, що і без тебе знають,що робити. ЗСУ це ЗСУ, Воїни
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости