С февраля в Польше задержали уже шестерых шпионов из Беларуси и России

Начиная с февраля, в Польше были задержаны шесть граждан из Беларуси и России, которые шпионили в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на I.pl.

"С февраля в Польше задержаны шесть человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами. Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", – сказал Жарин.

Чиновник также отметил, что с момента вторжения РФ в Украину пропаганда кремля, направленная против Польши, усилилась. В первую очередь, это связано с активной поддержкой Киева со стороны Варшавы и потерей влияния агрессора в Украине.

Жарин подчеркнул, что особенно сильно информационные атаки россиян начинают ощущаться в кризисные моменты, например, после военных поражений.

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