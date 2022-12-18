Общие боевые потери РФ с начала войны – около 98 280 человек (+590 за сутки), 2987 танков, 1948 артсистем, 5963 бронированные машины
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 декабря составляют примерно 98 280 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составляют:
личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,
танков - 2987 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,
РСЗО - 410 (+0) ед,
средства ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),
крылатые ракеты - 653 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
специальная техника – 174 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.