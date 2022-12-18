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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 98 280 человек (+590 за сутки), 2987 танков, 1948 артсистем, 5963 бронированные машины

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 98 280 человек (+590 за сутки), 2987 танков, 1948 артсистем, 5963 бронированные машины
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 декабря составляют примерно 98 280 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,

танков - 2987 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,

специальная техника – 174 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 98 280 человек (+590 за сутки), 2987 танков, 1948 артсистем, 5963 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Евгений Пэ
    100000 під ялиночку
  • V 2af7597c
    Такими темпами - через 3 дні.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    в Криму явно шото проісходить
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