Гибель семьи Корнийчуков в результате попадания ракеты в Кривом Роге: Жена с сыновьями несколько месяцев назад вернулась из Польши. ФОТО

Варварская Россия 16 декабря утром совершила очередной теракт, забрав жизни ни в чем не повинных людей. В Кривом Роге на улице Каштановой в результате удара ракеты погибла почти вся семья - Александр Корнийчук, его жена Людмила и их полуторагодовалый сын Тимофейко.

7-летний Максим остался жив, потому что в тот трагический момент находился у прабабушки в Сергеевке. Четвертой жертвой массированной атаки стала 64-летняя соседка супругов. Тринадцать человек получили ранения, среди них четверо детей. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

Как отмечается, Александр работал на шахте "Гвардейская" (КЖРК) в должности проходчика. В свое время на шахте работала и Люда, однако после рождения младшего сына находилась в декрете. Максим учился во втором классе. Известно, что год назад пара купила трехкомнатную квартиру на улице Каштановой. Жили на втором этаже части дома-трехэтажки. Рядом была еще пристройка. Мечтали о счастливом будущем, Саша только закончил в семейном гнездышке ремонт.

"После 24 февраля, когда рашисты обстреливали Кривой Рог, Александр вывез жену с детьми в Польшу, - рассказал его друг Павел. - Там они были около четырех месяцев... Несколько месяцев назад Людмила с сыновьями вернулась, хотя Александр не слишком поддерживал эту идею, ведь город обстреливали. Он очень переживал за семью. После приезда купил старшему сыну долгожданный велосипед, так что в последнее время они вместе катались. Семья много раз спускалась в бомбоубежище, они не пренебрегали безопасностью. Почему так получилось, что на этот раз они остались — не знаю. Накануне Александр говорил, что уйдет в отпуск, потому что очень устал. Или, может, был после смены и крепко спал. Так же в кроватке находился и его младший сын".

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Квартира Корнийчуков, говорит собеседник, стала эпицентром удара ракеты. Одну ее часть нашли в здании, другую – в парке рядом.

"Было около девяти утра, — рассказывает Павел. — Я как раз ехал в маршрутке на работу. Услышал хлопок, словно петарду взорвало. После этого раздалось несколько взрывов. Даже нас начало трясти. Я даже подумать не мог, что оккупанты попадут в гражданский объект, потому что до этого целились в подстанции. Отгонял недобрые мысли, мол, не должны же они убивать людей. К сожалению, ошибся. Позвонили живущие рядом друзья и сообщили, что пострадала семья Корнийчуков. Все надеялись, что они выжили. Как мне сообщили, Сашу увезли в больницу в реанимацию. У него было тяжелое состояние, сильно ранены ноги, позвоночник… Но операцию он не выдержал и умер. Люду нашли через десять часов под завалами. Тимофея, голубоглазого зайчика, только ночью. Максимчик был у прабабушки в деревне. Туда он уехал за день до трагедии".

Как рассказал "ФАКТАМ" глава общественного союза Ukrainian Bike Family Денис Дубов, хотя и погибший Александр Корнийчук не был членом их сообщества, однако активно участвовал в развитии велодвижения в родном городе: "Он периодически посещал организованные мной мероприятия. Светлый и хороший человек. С начала полномасштабного вторжения Саша донатил нам, потому что мы занимаемся изготовлением дымовых шашек для ВСУ. Уверен, что он мог еще сделать столько добрых дел, однако все эти планы уничтожили враги".