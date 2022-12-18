В энергосистеме значительный дефицит. Атомные станции вышли на плановую мощность, - "Укрэнерго"

По состоянию на 18 декабря идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность.

Исключение – оккупированная Запорожская АЭС продолжает потреблять э/э для обеспечения безопасного режима остановки блоков. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что отразилось на показателях дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9-го ракетного удара, так и сезонное снижение температуры.

"Всем облэнерго доведены лимиты потребления. При их превышении могут быть применены аварийные отключения. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Перечень облэнерго можно найти по ссылке http://bit.ly/3tGVpah", – говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы.