У россиян забирают свободу, они должны быть заинтересованы в падении режима Путина, - Зеленский

Украина всегда готова помочь миру с гуманитарными миссиями, но по поводу смены власти в России должен быть интерес самих россиян.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет этой информации (что путинский режим может пасть – ред.). Если бы хотели нашей помощи, мы люди, которые всегда готовы помогать миру с гуманитарными миссиями. Я думаю, прежде всего, относительно смены или несмены власти должно быть проявление интереса их народа, их общества. Это у них отнимают свободу, это у них забрали их историю, это они изолируются от мира", - сказал Зеленский.

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