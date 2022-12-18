Пришла в госпиталь, чтобы выяснить отношения с раненым без ног, - военный рассказал о визите главы "слуг народа" Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк без предупреждения пришла в госпиталь к тяжелораненому воину Олегу Симорозу, который активно критикует принятый ВР градостроительный закон, и стала "выяснять отношения".

Об этом сам Симороз сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло три дня, но мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло! Сразу опровергну возможное "алиби" госпожи Елены Шуляк, что якобы это не было выяснением отношений, а она просто вдруг решила меня навестить. Мою маму больше удивило даже не то, что глава правящей партии не поинтересовалась, что может нужна какая-то помощь (мы бы у таких людей помощь и так бы не брали), а что она даже не спросила о моем самочувствии и вообще имел ли я возможность с ней разговаривать в тот момент, когда она пришла. Пришла без разрешения или даже предупреждения меня или моих близких", - рассказывает он.

"На воре и шапка горит", так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того как мое сообщение о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях. Когда ехала сюда, она наверняка надеялась, что поскольку я тяжелораненый, то голова у меня "не варит", а потому можно будет спокойно вешать мне лапшу на уши, а потом рассказывать общественности, что "все нормально, я ему все объяснила, и он все понял", - отмечает военнослужащий.

Как юрист и человек, который до 24.02, вместе с побратимами из Народовладдя, отдавал очень много времени и сил на борьбу с кличковской строительной мафией в Киеве, он обратил ее внимание на несколько показательных моментов: как этот преступный законопроект нивелирует его борьбу за сохранение берегов Днепра, как она протолкнула его в комитете и в сессионном зале голосами ОПЗЖ и как она проигнорировала замечания НАПК.

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Далее, по словам Симороза, в ответ Шуляк начала просто "банально врать мне в глаза и пытаться сделать из меня дурака. Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней!"

"Председатель правящей партии "слуг" наверняка думает, что пока в стране идет война и внимание общества сосредоточено именно на войне, то за закрытыми дверями парламента можно спокойно, безнаказанно и кулуарно вместе с предателями из ОПЗЖ протягивать антинародные законы для своей личной выгоды. Но я пообещал этой слуге строительной мафии, что рано или поздно в Украине наконец - впервые за время независимости - появится нормальная власть, и тогда она предстанет перед справедливым судом. А в тюрьме у нее будет возможность ходить на прогулки со своими. "конструктивными коллегами" из ОПЗЖ, с которыми она сейчас и протягивает ужасающие антинародные законы", - добавляет критик законопроекта Шуляк.

Симороз также напоминает, что петиция, призывающая Президента ветировать этот злостроительный закон, набрала уже более 42 тысяч подписей при необходимых 25. Президент уже вынужден на нее отвечать.

"Поэтому благодарю всех, кто подписал! Но призываю других продолжать ее подписывать, чтобы придать этому еще большую огласку. Таким образом, мы показываем, что украинцы не хотят жить в бетонных джунглях, и не хотят, чтобы в погоне за собственной наживой злоумышленники уничтожали нашу историю! И я лично обращаюсь к Президенту Украины и призываю Владимира Зеленского наложить вето на этот антинародный закон 5655. Поймите, пожалуйста, что Вы уже должны дать обязательный ответ на петицию, и этот ответ официально зафиксирует Вашу Личную позицию и четко покажет на чьей вы стороне. Искренне надеюсь, что Вы будете на стороне украинского народа, а не кучки олигархических злоумышленников!", - резюмирует он.

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