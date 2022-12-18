На территории ЗАЭС находится 500 российских оккупантов, - Зеленский
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, отвечая на вопрос, готова ли Россия применить ядерное оружие, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это слабость. Ещё раз: применение ядерного оружия в наше время, без шуток, это серьезный вопрос, говорит о неадекватности и слабости. Это третья мировая война. Это миллионы жертв. Это превращение в руины того или иного города, государства и мира. Это полная неадекватность, это больные на голову люди. Это неадекватные люди, им нужно к доктору, а не к обществу идти", - сказал Зеленский.
Комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, Президент отметил, что сейчас всё зависит от того, как поведут себя террористы, которые захватили станцию.
"Там 500 боевиков, у них взрывчатка, они все вооружены, они выдают еду, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может ли быть взрыв? Зависит от людей внутри. Я думаю, зависит всё от этих 500 боевиков", - сказал Зеленский.