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Международный трибунал должен быть не только для руководства Кремля, - Зеленский

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Международный трибунал должен быть не только для руководства Кремля, - Зеленский
Международный трибунал должен быть не только для руководства Кремля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно ввести международный трибунал, и очень хотелось бы, чтобы большинство стран мира поддержали эту резолюцию. Вы говорите о руководстве кремля. А здесь не только о руководстве кремля. Руководство, окружение, кто стратег, кто эти мысли навязывал обществу, кто внедрял эту идеологию, кто был пропагандистом. Международный уголовный суд не может осудить инфраструктуру, пропаганду, геббельсовщину российского формата", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Це він натякає на себе, Дєрьмака, Татарова, Портнова і далі по списку? Невже совість прокинулась?
  • 5 копійок
    Ти теж готуйся до трибуналу. Кров десятків тисяч загиблих на твоїх руках.
  • владимир Мозговой 43ea6269
    "главное перестать стрелять","мир в его глазах","майские шашлычки",...
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