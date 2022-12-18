Международный трибунал должен быть не только для руководства Кремля, - Зеленский

Международный трибунал должен быть не только для руководства Кремля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно ввести международный трибунал, и очень хотелось бы, чтобы большинство стран мира поддержали эту резолюцию. Вы говорите о руководстве кремля. А здесь не только о руководстве кремля. Руководство, окружение, кто стратег, кто эти мысли навязывал обществу, кто внедрял эту идеологию, кто был пропагандистом. Международный уголовный суд не может осудить инфраструктуру, пропаганду, геббельсовщину российского формата", - сказал Зеленский.

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