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Путин и Лукашенко будут обсуждать в Минске прямое участие Беларуси в войне против Украины, - Наев

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Путин и Лукашенко будут обсуждать в Минске прямое участие Беларуси в войне против Украины, - Наев
Российский диктатор Владимир Путин будет обсуждать с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко прямое участие Беларуси в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, недавно Путин провел служебное совещание с руководством армии РФ, в ходе которого, как он сказал, рассматривает предложения командования оккупационных войск на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Наев отметил, что сразу после этого диктатор анонсировал встречу с Лукашенко, которая должна пройти в Минске 19 декабря.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - отметил генерал.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Есть такая страна Беларусь ? Её просрали ее граждане
  • Driver Audi
    Зараз картопляному підору не позаздриш.Треба якось викручуватися.Але теж проблема:скаже "ні"-сердцевий напад і *******,скаже "так"-******* трішки пізніше.Оце вже макнувся так макнувся,даун колгоспний 😄.
  • Валентин Коваль
    Ума ім не вставиш -- треба готуватись .
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