Путин и Лукашенко будут обсуждать в Минске прямое участие Беларуси в войне против Украины, - Наев
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Российский диктатор Владимир Путин будет обсуждать с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко прямое участие Беларуси в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, недавно Путин провел служебное совещание с руководством армии РФ, в ходе которого, как он сказал, рассматривает предложения командования оккупационных войск на ближайшую и среднесрочную перспективы.
Наев отметил, что сразу после этого диктатор анонсировал встречу с Лукашенко, которая должна пройти в Минске 19 декабря.
"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - отметил генерал.