Более 500 километров дорог уже расчистили в Херсонской области

В Херсонской области специалисты уже расчистили 215 километров дорог государственного значения и 348,5 километра – местного.

Об этом сообщил в телеграме начальник Херсонской облгосадминистрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем работать, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную Херсонщину. Продолжаются работы по расчистке дорог на Херсонщине. Ныне специалистам удалось расчистить 215 километров дорог государственного значения и 348,5 километра – местного", - отметил председатель ОВА.

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По его данным, взрывотехники Нацполиции обследовали территорию площадью 8 гектаров, изъяли 508 взрывоопасных предметов, уничтожили 17. Пиротехники ГСЧС обследовали 11 гектаров, изъяли и обезвредили 212 взрывоопасных предметов.

Янушевич проинформировал, что специалисты Vodafone возобновили работу 3 базовых станций в Суворовском районе Херсона. В настоящее время на освобожденной Херсонщине работает 147 базовых и 4 передвижных станций.

Для восстановления электроснабжения на Херсонщине работают 32 бригады. За прошедшие сутки работы проводились на линиях, которые питают Высокополье, Новодмитровку, Новониколаевку, Белую Криницу, Любимовку, Херсон, Чернобаевку, Геологов и Зеленовку.

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Председатель ОВА также проинформировал, что в Херсонскую городскую клиническую больницу им. А.С.Лучанского доставлен дизельный генератор мощностью 176 кВт, предоставленный Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.