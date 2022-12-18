"Украина должна выиграть эту войну": глава Европарламента Метсола призвала усилить поддержку Киева

Глава Европарламента Роберта Метсола призвала предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Глава Европарламента отметила, что Украине нужна усиленная и всесторонняя поддержка. Также Метсола подчеркнула, что больше внимания нужно уделать финансовой и гуманитарной помощи.

"Эта война должна быть немедленно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России", – сказала глава Европарламента.

Также она заявила, что гордится поддержкой, которую выделяют Украине на уровне ЕС. При этом Метсола отметила, что Евросоюз мог бы сделать больше.

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Напомним, правительства стран Европейского Союза 15 декабря согласовали девятый пакет санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину. Решение будет официально формализовано на письменной процедуре 16 декабря.

Ранее глава Европарламента заявила, что страны Евросоюза должны увеличить военную и финансовую поддержку Украины в 2023 году. Она подчеркнула, что нельзя допустить "усталость" от темы войны против РФ.