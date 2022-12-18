"Украина должна выиграть эту войну": глава Европарламента Метсола призвала усилить поддержку Киева
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Глава Европарламента отметила, что Украине нужна усиленная и всесторонняя поддержка. Также Метсола подчеркнула, что больше внимания нужно уделать финансовой и гуманитарной помощи.
"Эта война должна быть немедленно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России", – сказала глава Европарламента.
Также она заявила, что гордится поддержкой, которую выделяют Украине на уровне ЕС. При этом Метсола отметила, что Евросоюз мог бы сделать больше.
Напомним, правительства стран Европейского Союза 15 декабря согласовали девятый пакет санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину. Решение будет официально формализовано на письменной процедуре 16 декабря.
Ранее глава Европарламента заявила, что страны Евросоюза должны увеличить военную и финансовую поддержку Украины в 2023 году. Она подчеркнула, что нельзя допустить "усталость" от темы войны против РФ.