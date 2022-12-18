Рашисты семь часов подряд обстреливали Орехов Запорожской области, - Старух

Армия РФ обстреливала семь часов подряд Орехов в Запорожской области.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня семь часов безостановочно обстреливали Орехов. Удары наносились по жилым кварталам города. К счастью, погибших и раненых нет", - сказал он.

Относительно ракетного массированного удара, который враг нанес по Запорожью и Запорожскому району несколько дней назад, Старух назвал его крупнейшим по количеству выпущенных ракет.

Он добавил, что последствия попаданий являются достаточно серьезными, но энергетики работают над восстановлением.

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