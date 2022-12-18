Важно, что "отвоевание" Крыма началось в головах людей, - Зеленский

Отвоевание Крыма началось с желания и готовности людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сама операция ещё не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей. Это очень важно. В нашем внутреннем желании. Это очень важно. В крепости граждан, в единстве по отношению к этому. Не просто в словах "Крым - это Украина". Надо быть готовыми идти, потому что никто просто так не отдаст. И поэтому отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть", – сказал Зеленский.

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Относительно двойного отношения на Западе к намерениям Украины вернуть Крым, в частности тезиса "не раздражать" кремлевского диктатора, решение Путина применить в какой-то момент ядерное оружие не зависит от того, хочет ли президент Украины либо украинское общество забрать Крым.

"Если Путин хочет применить ядерное оружие, он его применит. Так же, как он обещал Макрону, Меркель - всем, что полномасштабного вторжения в Украину не будет... Просто нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так, как решили лично они... Он действует, как выгодно ему, не Российской Федерации....Поэтому использование любого оружия зависит только от прочности объединения Украины с Европой, США, всем миром. И когда он увидит эту прочность, он ничего не будет использовать", – считает Зеленский.

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По его словам, в случае ослабления поддержки Украины Россия может использовать любое оружие.