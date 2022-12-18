В лесополосе одного из сел Киевщины обнаружили обломки российской ракеты. ФОТО

В селе Мархаловка Киевской области в субботу, 17 декабря, обнаружили обломки российской ракеты. Взрывоопасный предмет был найден в лесном массиве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. В регионе действует запрет на посещение лесов.

По словам спасателей, 17 декабря им поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в селе Мархаловка.

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"Спасатели, осуществив идентификацию, установили, что этим ВОП оказались остатки вражеской ракеты. После чего подана заявка на вызов пиротехнической службы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины для дальнейшего уничтожения опасной находки", – рассказали в пресс-службе.