Украине нужно оружие, чтобы не допустить геноцида украинского народа, - Шмыгаль

Украине нужно оружие для защиты людей, инфраструктуры и критически важных объектов и чтобы не допустить геноцида украинского народа.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке, подводя итоги недели, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль напомнил, что на этой неделе произошла девятая масштабная атака России на украинскую энергосистему и объекты теплоснабжения. Благодаря героическим действиям противовоздушной обороны уничтожены 60 вражеских ракет. Но есть попадания и жертвы среди мирных людей.

"Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцида нашего народа на глазах всего мира. Нам нужно оружие для защиты людей, инфраструктуры и критически важных объектов. Должны быть сильные и адекватные санкции за каждый обстрел. Это вопрос выживания Украины", - заявил премьер-министр.

Шмыгаль также сообщил, что правительство определило единые стандарты работы "Пунктов несокрушимости" по всей Украине. По его словам, у людей будет доступ к одинаковому набору услуг. Среди них - тепло, связь, в частности через терминалы Starlink, а также доступ к воде и электроэнергии.

Читайте также: Украина хотела бы получить от Франции ЗРК SAMP-T и танки Leclerc, - Шмыгаль

Сейчас в Украине уже работает более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости". Кроме того, власти должны обеспечить открытие новых пунктов согласно определенным критериям. Их количество должно увеличиться в три раза.

Шмыгаль добавил, что в Париже по результатам Конференции солидарности, Форума по экономической устойчивости и ряда встреч Украина получила ресурсы для восстановления на общую сумму около 1,5 млрд евро.

В частности, 300 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития для государственной компании "Укрэнерго" на восстановление электросети. Также есть договоренность о закупке 30 млн LED-ламп Еврокомиссией и 5 млн ламп Францией для масштабной программы установки современных средств освещения.

"Для реализации шести шагов президента Владимира Зеленского по поводу устойчивого прохождения зимы, которые были озвучены в Париже, правительство дало поручение соответствующим министерствам и ведомствам обеспечить реализацию этих шагов и постоянную работу критической энергетической инфраструктуры в течение отопительного сезона", - написал Шмыгаль.

Кроме того, Украина получает от партнеров помощь средствами и оборудованием, среди которых – очередной транш в размере 500 млн евро от Евросоюза в рамках обширной программы на 5 млрд евро. Это ресурсы на социальные выплаты госбюджета и поддержку финансовой стабильности.

Кроме того, Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития для финансирования первоочередных государственных расходов.

Также Украина получила грант в 200 млн евро от немецкого государственного банка KfW в рамках Программы поддержки устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Читайте также: Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, оценивается в $700 млрд, падение ВВП - до 50%, - Шмыгаль

По словам премьер-министра, Германия анонсировала взнос 30 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины. Норвегия же объявила о предоставлении 1 млрд норвежских крон для ремонта критической инфраструктуры.

Шмыгаль также добавил, что около 73 тонн энергетического оборудования украинским компаниям передала Франция, а от США его поступило на 13 млн долларов.

По его словам, только на этой неделе, кроме решения об обеспечении Украины 30 млн LED-ламп, Европейский Союз согласовал еще два сверхважных решения.

Первое: предоставление Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи на 2023 год. Это позволит покрыть бюджетный дефицит в грядущем году и успешно финансировать необоронительные расходы.

Второе: ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России. Он касается финансов, технологий и медиа. Под санкции подпадают около 200 человек и организаций, причастных к российской агрессии.

Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам за всестороннюю поддержку Украины.