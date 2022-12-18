Россия перебросила в Беларусь еще около 50 "Уралов", - "Беларускі Гаюн"

Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 новых грузовых автомобилей "Урал", которые могут предназначаться для российских военных на белорусском полигоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что 16 декабря из России в Беларусь прибыл очередной эшелон с техникой Вооруженных сил РФ.

Эшелон отправился с железнодорожной станции "Мисяш" (Челябинская область, РФ) 11 декабря и прибыл на железнодорожную станцию "Осиповичи-1" (Могилевская область, Беларусь) 16 декабря.

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Сообщается, что было переброшено около 50 единиц новых грузовых автомобилей "Урал". Выгрузка началась в 4:30 в тот же день.

"Гаюн" отмечает, что есть основания полагать, что техника предназначается для снабжения военных ВС РФ, находящихся на полигоне "Осиповичский".

Кроме того, 11 декабря на станцию "Полонка" прибыл военный эшелон со станции "Мисяш" с аналогичным грузом (30 единиц новых грузовых автомобилей "Урал").

Напомним, ранее Россия перебросила еще два эшелона с техникой ВВС РФ в Беларусь. В их составе было минимум 60 единиц техники.

В Беларуси также заметили большую колонну медицинских машин армии РФ.