Новости

Россия перебросила в Беларусь еще около 50 "Уралов", - "Беларускі Гаюн"

7 31212
Россия перебросила в Беларусь еще около 50 "Уралов", - "Беларускі Гаюн"
Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 новых грузовых автомобилей "Урал", которые могут предназначаться для российских военных на белорусском полигоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что 16 декабря из России в Беларусь прибыл очередной эшелон с техникой Вооруженных сил РФ.

Эшелон отправился с железнодорожной станции "Мисяш" (Челябинская область, РФ) 11 декабря и прибыл на железнодорожную станцию "Осиповичи-1" (Могилевская область, Беларусь) 16 декабря.

Читайте также: Россияне стремятся получить контроль над белорусским ОПК, - Центр национального сопротивления

Сообщается, что было переброшено около 50 единиц новых грузовых автомобилей "Урал". Выгрузка началась в 4:30 в тот же день.

"Гаюн" отмечает, что есть основания полагать, что техника предназначается для снабжения военных ВС РФ, находящихся на полигоне "Осиповичский".

Кроме того, 11 декабря на станцию "Полонка" прибыл военный эшелон со станции "Мисяш" с аналогичным грузом (30 единиц новых грузовых автомобилей "Урал").

Напомним, ранее Россия перебросила еще два эшелона с техникой ВВС РФ в Беларусь. В их составе было минимум 60 единиц техники.

В Беларуси также заметили большую колонну медицинских машин армии РФ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Нина Карпенко
    Урали орки використовували для підвозу бк.
    Під Бородянкою йшов танк,а за ним урал...
  • Анатолий К 65c6a92d
    "Уралів" наші "смєсі" і "Стугни" не бояться. Хай добре подумають, коли будуть заходити разом з кацапами у їх одностороях! Кацапам вже дала жаба цицьки, місяць-шість і ми їх тут доб'ємо. А вам, бульбаші, краще повернути зброю проти кацапа, цим збережете себе і свою Білорусь.
  • Bob Fayn
    щось готують таки...всеодно..жу..жу..жу просто так не буває..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости