Россия депортировала около двух миллионов украинцев, среди них много детей, - Зеленский

Данные по количеству принудительно вывезенных Россией из Украины детей разные, но речь идет о депортации около 2 млн граждан Украины, среди которых много детей.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разные цифры. Депортация от 50 тысяч детей дошла до 200 тысяч детей, которых были зафиксированы имена или фамилии, или другие следственные данные, до нескольких миллионов человек — женщины, дети, пожилые люди. Мы считаем, что в целом депортировано было до 2 млн человек, большой процент детей. Много детей были взяты в заложники", - сказал глава государства.

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Он рассказал, что работников Запорожской АЭС в Энергодаре шантажировали тем, что вывезли их детей на "отдых" в лагеря в России, а затем требовали сотрудничать с оккупантами, менять украинские паспорта на российские.

"Что это было – депортация, заложники? Это терроризм", - подчеркнул президент.

По его словам, таких случаев, связанных с работниками различных попавших под оккупацию предприятий, много.