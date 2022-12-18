Кабмин Латвии выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских государственных СМИ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
Сумма будет передана в латвийский Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) на приобретение дизельных генераторов, необходимых для работы государственных общественных телерадиокомпаний Украины.
29 ноября министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к коллегам в странах Евросоюза с просьбой оказать всю возможную поддержку украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить зиму. Особенно украинские масс-медиа нуждаются в дизельных генераторах.
Кабмин Латвии решил выделить около 560 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для нужд Украины.
Как известно, 29 июня во Львове между министерствами культуры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Украины подписали Львовскую декларацию, которая, в частности, оценивает возможности создания специального фонда поддержки культурного наследия и деятельности украинских государственных СМИ.