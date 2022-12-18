Враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в Запорожской области восстанавливает железнодорожную инфраструктуру, - Генштаб
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении; на Запорожском - восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения. Сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На других направлениях враг ведет оборону, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.
В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО. Пострадали гражданская инфраструктура и мирное население.
Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены.
На Северском направлении минометному обстрелу подвергся населенный пункту Белокопытово Сумской области.
На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелечье, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Пивничное и Опытное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг нанес удары возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.
Противник продолжает использовать учебные учреждения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. В частности, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается - дети посещают учебные учреждения.
На временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия. С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета.
Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В Горловке мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.
Украинская авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 склада боеприпасов".