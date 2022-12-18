Враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в Запорожской области восстанавливает железнодорожную инфраструктуру, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 декабря 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении; на Запорожском - восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения. Сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На других направлениях враг ведет оборону, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО. Пострадали гражданская инфраструктура и мирное население.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 98 280 человек (+590 за сутки), 2987 танков, 1948 артсистем, 5963 бронированные машины

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены.

На Северском направлении минометному обстрелу подвергся населенный пункту Белокопытово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелечье, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Читайте также: 15 декабря враг потерял 100 человек ранеными в Запорожской области, - Генштаб

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Пивничное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес удары возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Смотрите также: "Картины года: Как Украина противостояла штурму России". ФОТОрепортаж Reuters 18+

Противник продолжает использовать учебные учреждения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. В частности, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается - дети посещают учебные учреждения.

На временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия. С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета.

Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В Горловке мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.

Украинская авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 склада боеприпасов".

Читайте также: Россияне безуспешно продолжают попытки прорвать оборону наших войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб