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Украина разрабатывает план защиты Ривненской АЭС в случае нападения, - директор станции Ковтонюк

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Украина разрабатывает план защиты Ривненской АЭС в случае нападения, - директор станции Ковтонюк
Из-за риска открытого вторжения Беларуси Украина готовит меры по защите Ривненской АЭС. В настоящее время станцию обороняет Нацгвардия.

Об этом рассказал директор Ривненской станции Павел Ковтонюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Готовим меры, чтобы атомная станция не была атакована и захвачена. Для этого мы работаем совместно с военными. Нашу станцию охраняет Нацгвардия. Сейчас ВСУ гораздо больше готовы к нападениям на станцию, чем это было раньше. Есть определенные защитные схемы", - пояснил Ковтонюк.

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Также директор АЭС отметил, что прямой удар по станции не приведет к ядерной катастрофе благодаря защите. В то же время, существует риск повреждений, которые прекратят работу энергоблока.

"При ракетных атаках ядерные инциденты невозможны. Возможны повреждения, которые не будут давать возможности работать энергоблоку", - отметил директор АЭС.

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Топ комментарии

  • Kan Kan 21c2f560
    Тобто тільки зараз розробляє?
  • Pan Lipko
    ема що розробляти. Десь в ОПі зберігається план захисту Запоріжськоі АЕС.
  • MrJack
    так еслиб Чонгар не разминировали, ЗАЕС не захватили
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