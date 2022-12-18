Российские военные ищут дезертиров с оружием в Мариуполе, власти дали советы жителям, - Андрющенко

Военные РФ разыскивают в Мариуполе сбежавших во время транспортировки дезертиров, потому что они вооружены и опасны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Отмечается, что несколько военнослужащих активно проводят поиски в Левобережном районе, в районе площади Свободы и Кальмиусском районе.

"К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием. Исчезли по ходу транспортировки через Мариуполь (неожиданность) из России. Источники утверждают, что из числа заключенных, поэтому группа представляет особую опасность", - написал Андрющенко.

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