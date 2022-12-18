Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ситуацию в Беларуси и на самых горячих направлениях фронта

Президент Владимир Зеленский провел в воскресенье очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на самых горячих направлениях фронта, в Беларуси и ликвидации последствий последнего российского массированного ракетного удара.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, в частности, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

"Члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий", - рассказали в ОП.

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Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

По данным ОП, в заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В заседании Ставки также приняли участие министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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