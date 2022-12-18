Российские оккупанты разместили солдат в школах оккупированной части Запорожской области, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о размещении оккупационных войск в помещении школ Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает использовать учебные учреждения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. В частности, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается - дети посещают учебные учреждения", - отмечается в сообщении.