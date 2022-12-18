Сегодня от российских обстрелов Херсона погибли двое и пострадали четыре человека

Сегодня от вражеских обстрелов Херсона погибли двое и пострадали четыре человека.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг не прекращает обстреливать Херсонскую территориальную громаду. По состоянию на 15:00 уже произошло 12 обстрелов, есть двое погибших и четверо пострадавших", - сказала Луговая.

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По ее словам, враг обстреливал микрорайон Херсона Остров, нефтегавань, также прилетало в центр, Антоновку, Камышаны. Враг не прекращает обстреливать город.