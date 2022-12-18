В течение 18 декабря зафиксировано 26 ударов по Сумщине, - ОВА
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18 декабря 2022 года враг нанес 26 ударов по территории Глуховской и Шалыгинской громад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.
Как отмечается, по Глуховской громаде россияне били из минометов, 16 прилетов.
Также враг нанес 10 ударов с САУ по приграничной Шалыгинской громаде.
"Без пострадавших и разрушений в обоих случаях", – говорится в сообщении.