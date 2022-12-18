Россияне обстреляли Никопольский район и готовят повторную атаку, - ОВА
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В воскресенье, 18 декабря, российские оккупанты ударили по Никопольскому району. Они уже планируют новую атаку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.
По его словам, под обстрелом оккупантов оказалась Марганецкая громада. Спасатели уже осматривают места взрывов. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
"По информации партизан, ордынцы готовятся к повторному обстрелу, так что прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен", - подчеркнул Евтушенко.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные 15 декабря обстреляли Никопольский район. В результате атаки один человек погиб и пять получили ранения.