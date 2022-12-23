Байден готов встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам, - Белый дом

Президент США Джо Байден готов встретиться лично с президентом РФ Владимиром Путиным в случае готовности последнего к переговорам.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам", - подчеркнул Кирби.

Ранее Байден заявил, что президент России может прекратить войну в Украине в тот же день, как примет такое решение. Но выиграть эту войну он не может. Президент США также отметил, что Путин не намерен останавливать несправедливую войну против Украины.

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