За границей сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 млн украинцев. Они более активно будут возвращаться весной, - Шмыгаль

Украинское правительство прогнозирует, что украинцы будут активно возвращаться весной 2023 года, поэтому власти работают над вопросом безопасности и восстановления, также создали программы єРобота и єОселя.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По разным оценкам, за рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 млн украинцев. Но до 90% уехавших хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной. Для возвращения необходимы три составляющие: работа, жилье и безопасность", - сказал он.

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Шмыгаль отметил, что по поводу работы запущена программа "Работа".

"4 направления уже работают. Это гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц и для перерабатывающих предприятий. Через фискальные, регуляторные и кредитные стимулы мы помогаем сейчас бизнесу в первую очередь для того, чтобы бизнес создавал рабочие места. Уменьшить безработицу – это одно из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики", – сказал он.

Относительно жилья заработала программа есть еОселя, уже выдано почти 300 первых ипотек.

На следующий год предусмотрено существенное финансирование этой программы, и она будет развиваться, добавил премьер.

Третий вопрос – это безопасность. Шмыгаль подчеркнул, что властная команда во главе с президентом Украины работает над увеличением поставок средств ПВО.

"Мы уже получили от партнеров NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Ожидаем SAMP/T. В ходе визита в США Владимира Зеленского Соединенные Штаты официально подтвердили предстоящую передачу Украине систем ПВО Patriot. Это и есть наша работа по вопросу безопасности", – отметил он.

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"Украинцы должны видеть перспективу восстановления и развития страны после войны. Поэтому стратегическая задача – это Украина в ЕС не через десятилетие, а через 2-3 года.

И вторая часть этого пункта – это обширный План восстановления, над которым мы работаем с нашими союзниками. Наши партнеры очень заинтересованы и будут нас здесь поддерживать.

Эти четыре компонента, я уверен, дадут людям понимание, что для них и их детей в Украине хорошее и безопасное будущее. Тогда люди будут возвращаться", – констатировал Шмыгаль.